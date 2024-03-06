Подмосковье 06 марта 2024, 16:12 Капитальный ремонт Перхушковского стационара Одинцовской больницы завершат до конца 2025 года пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Глава Одинцово Андрей Иванов лично проверил ход капитального ремонта Перхушковского стационара областной больницы округа. К концу 2025 года на базе медицинского учреждения создадут стационар регионального сосудистого центра.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Сейчас на объекте проводят подготовительные работы и демонтажные процессы. В строительстве задействованы более 100 человек.

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«Капремонт должны завершить в декабре 2025 года. Держим работы на контроле и готовы оказать подрядчику любую помощь», — сказал Андрей Иванов.

После завершения реконструкции медучреждение будет полностью оборудовано для проведения лучевой диагностики, включая МРТ, рентген и КТ. Также будут созданы современные операционные блоки, включая ангиографические и для операций на сосудах. В отделениях кардиологии и неврологии будут обустроены по 50 коек.

Проект также предусматривает коечный фонд для отделений сосудистой хирургии, нейрохирургии, реанимации и интенсивной терапии. После завершения ремонта стационара там появится экспресс-лаборатория и современные четырехместные палаты с собственными санузлами. Все помещения будут оформлены в соответствии с утвержденным брендбуком Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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