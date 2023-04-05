Подмосковье 05 апреля 2023, 17:52 Капитальный ремонт отделения сестринского ухода начался в селе Осташево под Волоколамском

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Отделение сестринского ухода начали обновлять в подмосковном селе Осташево. Работы проходят под контролем «Управления технического надзора капитального ремонта».

В здании планируется выполнить полную внутреннюю отделку помещений, отремонтировать полы, при необходимости заменить окна и двери. Рабочие начали демонтаж старых покрытий.

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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский сказал, что за ходом ремонта будет следить компания «УТНКР». Специалисты проконтролируют расход материалов, объем и качество выполненных работ, соблюдение сроков.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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