Подмосковье 31 августа 2023, 23:27 Капитальный ремонт Одинцовской областной больницы проведут до конца года Официальный сайт ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница»

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До конца года в Одинцове отремонтируют областную больницу. В системе закупок опубликовали информацию о проведении открытого конкурса на поиск подрядчика работ, заявки принимают до 7 сентября.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, специалистам предстоит провести монтаж потолков, стен, полов и электросетей.

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После заключения контракта у подрядчика будет 90 дней на выполнение работ. начальная цена договора составляет почти 9,4 миллиона рублей.

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