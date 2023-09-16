Подмосковье 16 сентября 2023, 23:53 Капитальный ремонт начался в стационарном корпусе больницы Озер Стационарный корпус больницы в Озерах закрыли на капитальный ремонт Телеканал «360»

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Первый за 30 лет капитальный ремонт начался в стационарном корпусе больницы Озер городского округа Коломна. Этот вопрос назрел уже давно и наконец строители приступили к работе в лечебном учреждении.

В пятиэтажном здании они заменят коммуникации, вентиляции, проведут перепланировку и отделку помещений. После ремонта здание получит совершенно новый вид. Огромные палаты заменят небольшие комнаты, куда разместят от двух до четырех пациентов.

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В этом же здании появятся приемный покой, реанимация, отделения хирургии и гериатрии. Последнее рассчитано на 25 пациентов старше 60 лет.

Заведующий Озерской поликлиникой Михаил Кириллов рассказал, что решение об открытии гериатрического отделения приняли на встрече главного врача Олега Митина с общественными организациями и жителями.

«Там смогут получать лечение наши пожилые пациенты по направлениям кардиология, эндокринология, неврология и так далее», — заявил врач.

Работы в стационарном комплексе больницы проводят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Комплексный ремонт объектов здравоохранения». Сдача корпуса запланирована на 2025 год.