Подмосковье 21 июня 2023, 17:28 Капитальный ремонт начался в роддоме на Ленинском проспекте в Химках

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Роддом на Ленинском проспекте в Химках модернизируют. Капительный ремонт завершится к концу 2024 году. Глава округа Дмитрий Волошин побывал на объекте и проверил, как ведется демонтаж.

Здание роддома построили в микрорайоне Старые Химки 49 лет назад. Палаты рассчитаны на 100 пациентов. За сутки здесь появляются на свет в среднем 15 малышей.

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Пока ведется ремонт, будущих мам направляют в другие родильные дома Московской области, а врачей определили на работу в гинекологическое отделение и женскую консультацию двух медучреждений округа.

«Последний капитальный ремонт проводился в здании более 10 лет назад, поэтому внутри и снаружи оно, конечно, сильно устарело. Мы комплексно его отремонтируем. Это важнейший социальный объект города, важно, чтобы в нем были созданы самые комфортные условия», — отметил глава городского округа Химках Дмитрий Волошин.

В знании отремонтируют внутренние помещения, сделают теплоизоляцию, установят новый вентилируемый фасад, заменят кровлю, окна и двери. Также обновят все инженерные коммуникации, а в палатах для совместного пребывания матери и ребенка появятся индивидуальные санузлы с душевыми в каждом блоке.

Кроме того, заменят мебель и установят современное наркозное и операционное оборудование, оборудование для родовых залов и аппараты УЗИ. В обновленном роддоме откроется послеродовое отделение, а также отделения гинекологии, патологии беременности и реанимации.

«Жители идут в этот родильный дом за великолепными врачами. После ремонта здесь изменятся условия пребывания. У нас будут две операционные — гинекологическое и акушерское. Будут очень комфортные условия в родовых залах», — рассказал главный врач Химкинской областной больницы и муниципальный депутат Владислав Мирзонов.

Капремонт родильного дома проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

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