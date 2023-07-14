Подмосковье 14 июля 2023, 08:21 Капитальный ремонт моста на Ленинградском шоссе начался в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Мост на Ленинградском шоссе в Химках капитально отремонтируют к концу года. Рабочие устранят выявленные ранее дефекты, опасные для передвижения транспортных средств.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что несколько полос в обе стороны движения перекрыли на время ремонта. На дороге установили временные знаки, информирующие о работах.

Мост построили в 1961 году. Он находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения Москвы «Гормост».

«В ходе планового обследования было обнаружено, что он имеет определенные дефектные последствия, а это опасно для передвижения транспортных средств. На данный момент работы производятся по графику», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Денис Воловников.

Рабочие заменят полотно и деформационные швы, правую фасадную балку в пролете и барьерное ограждение, укрепят насыпи, устроят водоотвод. Обновления также ждут систему наружного освещения и контактную сеть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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