Подмосковье 10 марта 2023, 17:40 Капитальный ремонт лицея №10 и гимназии №2 в Клину завершится к 1 сентября

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Рабочие приступили к ремонту помещений в зданиях лицея № 10 на улице Гагарина и гимназии № 2 на улице Самодеятельной в Клину. Обе школы планируется открыть к началу нового учебного года.

Минстрой Подмосковья сообщил, что на объектах трудятся более 100 рабочих. Демонтаж и подготовка завершены, начались ремонты кровель, фасадов, инженерных систем и внутренних помещений.

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Здание лицея № 10 построено в 1956 году, его общая площадь более 3,4 тысячи «квадратов». Гимназия № 2 немного моложе — она начала работать в 1965 году. Около двух тысяч детей обучаются в этих учебных заведениях — сейчас всех их временно перевели в соседние школы.

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1 сентября 2023 года и лицей, и гимназия планируют встречать своих учеников в обновленных зданиях. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к этому же дню в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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