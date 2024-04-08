Подмосковье 08 апреля 2024, 19:09 Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе завершат в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ремонтные работы идут в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи. Объект готов на 30%.

Стройкой и ремонтом занимаются свыше 40 человек, на месте трудится три единицы техники. Работы идут по обновлению кровли, фасада, отделке помещений и замене инженерных сетей.

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Территорию также планируют благоустроить, установить скамейки, детскую площадку и сделать парковку.

Здание культурно‑досугового центра «Заря» построено в 1970-х годах. Здесь занимались местные творческие коллективы, как взрослые, так и детские. В стенах учреждения часто снимали музыкальные клипы и кино.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2024 года.

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