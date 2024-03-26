Подмосковье 26 марта 2024, 21:43 Капитальный ремонт кровли Ледового дворца в Дмитрове завершили на 50% Администрация Дмитровский г.о.

Читать 360tv в

Работы по капитальному ремонту кровли Ледового дворца в Дмитрове завершили на 50%. Они проводятся по распоряжению главы городского округа Ильи Поночевного. Недавно он посетил объект.

Специалисты уже провели полный демонтаж старого кровельного покрытия, уложили гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию, установили двухслойный кровельный материал, а также заменили воронки водосточных труб. В настоящее время осуществляется подготовительная работа для бетонной стяжки на участке кровли, где был проведен демонтаж.

Реклама

На ремонт кровли Ледового дворца из бюджета Дмитровского городского округа выделено более 33 миллионов рублей.

«В этом году, помимо завершения капитального ремонта кровли, планируем переоборудование входной группы бассейна и одной из раздевалок для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями здоровья», — указал глава городского округа.

Ранее в спорткомплексе «Дмитров» провели работы по замене старого освещения на светодиодное. В 2021 году в Ледовом дворце обновили холодильную установку, после чего были приведены в порядок раздевалки и зал функциональной подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После его строительства местные жители получили возможность заниматься футболом круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».