Подмосковье 05 февраля 2024, 15:46 Капитальный ремонт котельных и теплосетей в Солнечногорске включат в неотложный план Министерство энергетики Московской области

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Вице-губернатор Евгений Хромушин провел региональный штаб по модернизации теплоснабжения городского округа Солнечногорск 5 февраля. В комплекс неотложных мероприятий включат капитальный ремонт котельных в микрорайоне Выстрел, поселках Менделеево и Миронцево.

«Сейчас мы формируем краткосрочный план мероприятий, который необходимо реализовать фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024 года. Также формируем трехлетний план, куда войдут мероприятия, которые невозможно реализовать в течение года. Прошу главу округа взять исполнение на личный контроль, чтобы как можно скорее выйти на процесс формирования госпрограммы по теплоснабжению», — сообщил Евгений Хромушин.

Министерство энергетики Московской области

Глава Солнечногорска Константин Михальков рассказал, какие объекты округа нуждаются в модернизации прежде всего. В комплекс неотложных мероприятий вошел капитальный ремонт трех котельных: в микрорайоне Выстрел, поселках Менделеево и Миронцево. Остро нуждаются в улучшении и тепловые сети этих объектов. Кроме того, в этом году во всех котельных Солнечногорска нужно установить системы автоматизации и диспетчеризации.

Отдельный вопрос — найм персонала для работы на объектах ЖКХ. Евгений Хромушин поручил предоставить план по укомплектованию штата в котельных и управляющих компаниях, а также обеспечить город необходимым количеством аварийных бригад и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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