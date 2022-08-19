Капитальный ремонт клинического центра ГКБ и школы проведут в Звенигороде в этом году

В Звенигороде в этом году проводят капремонт клинического центра горбольницы и общеобразовательной школы. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский уточнил, что специалисты из подведомственной организации ГБУ МО «УТНКР» совершают регулярные выезды на объекты для осуществления строительного контроля, уделяя особое внимание каждому из этапов работ, качеству строительных материалов и соблюдению технологических процессов.

«В Одинцовском городском округе наши специалисты следят за ходом капремонта здания Введенской школы в Звенигороде, а также клинического центра Одинцовской городской больницы», — сказал Антон Велиховский.

В здании Введенской СОШ № 3 1966 года постройки в настоящее время полностью проведены работы по демонтажу, сделана стяжка полов и оштукатурены стены, идут работы по облицовке стен керамической плиткой, укладке керамогранита и ремонту уличной лестницы. Рабочие завершают монтаж новой кровли, продолжают монтаж электрических систем, системы отопления и водоотведения, на финальной стадии ремонт фасада.

В клиническом центре Одинцовской больницы полностью завершены демонтажные работы и стяжка полов. Ведутся усиление дверных проемов, устройство перегородок из блоков, отделка оконных откосов и прокладка внутренних инженерных сетей.

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