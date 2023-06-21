Подмосковье 21 июня 2023, 15:28 Капитальный ремонт кабинета маммографии начался в больнице в Лобне

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Капитальный ремонт кабинета маммографии начался в центральной городской больнице больнице Лобни. Обновленный кабинет будет оборудован по современным стандартам, там установят цифровой маммограф.

В новом кабинете установят цифровой маммограф, рентгенозащитные окна и двери, а также проведут комплексный ремонт напольного покрытия и стен. Подрядчик уже приступил к работе.

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Напомним, что маммографию следует проходить всем женщинам старше 40 лет.

«На сегодняшний день маммография - это наиболее эффективный способ выявления онкологических заболеваний груди на ранних стадиях их развития. На новом аппарате доза облучения будет очень низкой, а значит процедура станет более безопасной», - поделилась заведующая лучевой диагностики Татьяна Николина.

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», в рамках который проводится ремонт, призвана укрепить материально-техническую базу лечебных учреждений и решить проблему дефицита медицинских кадров.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы ведем большую работу по модернизации системы здравоохранения в Лобне. Строим крупную поликлинику на 600 посещений в смену. Оснащение местных объектов здравоохранения современной аппаратурой также будет продолжено», - рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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