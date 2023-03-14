Подмосковье 14 марта 2023, 17:57 Капитальный ремонт двух школ начался в Луховицах

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Демонтаж старых покрытий начался в двух образовательных учреждениях Луховиц. Капитальный ремонт выполнят в Выкопанской школе и гимназии № 10.

Здание Выкопанской школы в поселке Сельхозтехника построено в 1977 году. Гимназия № 10 на улице Мира в Луховицах открылась в 1974 году.

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Оба здания капитально отремонтируют к 1 сентября. По данным Минстроя Подмосковья, подрядчики уже вышли на объекты и приступили к демонтажным работам. В школах обновят кровли, заменят электрику, приведут в порядок системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Фасады станут современными и яркими, а помещения — светлыми и уютными.

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Завершить все работы планируется до конца августа, чтобы первого сентября дети смогли вернуться в свои обновленные школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября.