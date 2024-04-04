Подмосковье 04 апреля 2024, 18:15 Капитальный ремонт двух домов в Мытищах завершат в августе пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах продолжается капитальный ремонт домов № 5 и № 5 корпус 1 на улице Станционной. По завершении работ, дома станут выглядеть стилистически одинаково, создавая целостный жилой ансамбль.

Сотрудники администрации регулярно следят за ходом ремонтных работ в тесном сотрудничестве с контрольными органами и экспертами фонда капитального ремонта Московской области, а также поддерживают прямой контакт с управляющими компаниями и жителями микрорайона.

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«Отрадно отметить, что в этих домах живут инициативные люди, активно принимающие участие в судьбе своего микрорайона», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Он также отметил, что в доме № 5 корпус еще предстоит решить проблемы с крышей, а в доме № 5 работы завершатся к концу лета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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