Подмосковье 16 ноября 2022, 14:23 Капитальный ремонт детского сада в поселке Дорохово под Рузой завершится в 2023 году

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Жители поселка Дорохово в Рузском городском округе скоро смогут приводить своих ребят в обновленный детский сад №26. В здании проводится капитальный ремонт, который планируется закончить летом 2023 года.

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Работы на улице Стеклозаводской в Дорохове продолжаются под контролем Управления технического надзора капитального ремонта. Эта организация подконтрольна региональному МинЖКХ.

«Сейчас делают монтаж навесного вентилируемого фасада, прокладывают силовые электросети, строят кровлю. Ремонт детского сада будет завершен летом следующего года», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

В Подмосковье продолжает расширяться программа обновления социально-значимых объектов. Недавно в Ивантеевке (Пушкино) закончился капитальный ремонт детского сада № 4 «Семицветик», завершаются ремонты и в других городах. В 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева эту работа будет продолжена в регионе.

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