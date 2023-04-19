Подмосковье 19 апреля 2023, 16:31 Капитальный ремонт детского сада № 32 начался в Солнечногорске

Читать 360tv в

Детский сад № 32 в Солнечногорске капитально отремонтируют. Строительные работы стартовали в начале апреля.

Детский сад построили в микрорайоне Рекинцо в 1975 году, с тех пор там проводили только косметический ремонт. Теперь благодаря федеральной программе учреждение обновят, а территорию благоустроят.

Реклама

«Мы заменим полностью фасад. <…> Мы его утеплим и отштукатурим более пестрыми и яркими цветами. Будет выполнена замена окон, всех инженерных коммуникаций. И наполнение детского сада с точки зрения оборудования будет также новое», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Савелов.

На время ремонта более 300 воспитанников перевели в соседние дошкольные учреждения. Ребята вернутся в обновленный детский сад в начале сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».