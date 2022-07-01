Капитальный ремонт детского сада «Маргаритка» проведут в Котельниках

Серьезного ремонта в детском саду «Маргаритка» в микрорайоне Силикат ждали более полувека. Здание построили в 1954 году и до сих пор его ни разу капитально не ремонтировали.

Особенно требовали ремонта коммуникации и кровля. Помимо ремонта стен, полов и потолков, в здании заменят внутреннюю систему отопления, водоснабжения, канализации, а также приведут в порядок фасад.

«Хочу сегодня заметить, что несмотря на то, что изначально у нас было отставание и сложности с началом работ, на сегодняшний момент подрядчик усилился. Здесь порядка 60 человек, а начинали меньше 30. Работы проводятся в две смены. И при необходимости подрядчик готов выйти в третью смену. Чтобы не сорвать сроки, и чтобы первого сентября наши дети пошли в детский сад», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Капитальный ремонт в детском саду «Маргаритка» проводится в рамках национального проекта «Образование» и госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья». Все работы планируют завершить к концу августа.