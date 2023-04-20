20 апреля 2023, 14:07
Капитальный ремонт автостанций начался в Пушкино и Лыткарине
На автостанциях «Мострансавто» в Пушкино и Лыткарине начался капитальный ремонт. Программа реновации объектов транспортной инфраструктуры стартовала по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
«Наша задача — повысить качество пассажирских перевозок в Московской области. По поручению губернатора Андрея Воробьева сейчас идет обновление подвижного состава, а также модернизируются существующие автовокзалы и автостанции региона», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
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Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов заявил, что автостанции обновят уже в третьем квартале этого года. Также в этом году комфортнее станут автостанция в Подольске и автовокзал в Ногинске.
«Работы, которые сейчас начались на автостанциях, не повлияют на комфорт пассажиров, места посадки в автобусы не изменились», — подчеркнул Кайгородов.
В Лыткарине на объекте уже демонтируют аварийную кровлю. В рамках капитального ремонта планируют заменить фасад, входные двери, обновить отделку помещений, обустроить зал ожидания и провести благоустройство прилегающей территории. На автостанции в Пушкино также обновят фасад, заменят кровлю, выполнят ремонт внутренних помещений, обустроят прилегающую территорию и зал ожидания с кофейней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.
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