Капитальный ремонт 84 домов проведут в Люберцах до конца года

В Люберцах в этом году отремонтируют 84 многоквартирных дома. На эти работы уже выделили 839 миллионов рублей.

Кровли обновят в 12 домах, фасады — сразу в 32 зданиях. Инженерные системы собираются отремонтировать в 22 домах. Будут проведены и работы по замене лифтов, всего их поменяют 26 в восьми домах.

К текущему моменту уже удалось провести работы в 30 многоквартирных домах. В целом в Подмосковье расписаны планы ремонта до 2049 года. Начиная с 2014 года удалось провести капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Таким образом, были значительно улучшены условия проживания сразу для двух миллионов жителей региона.

В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3757 домов.

Ранее стало известно, что учебный год в обновленных стенах встретят ученики 62 школ Подмосковья. В этом году запланирован капремонт в 66 учреждениях, на эти цели из областного и федерального бюджета выделили девять миллионов рублей.