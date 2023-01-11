Подмосковье 11 января 2023, 23:56 Капитальный ремонт 7 многоэтажек провели в Котельниках в 2022 году

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В 2022 году году в Котельниках капитально отремонтировали семь многоквартирных домов. В трех из них привели в порядок кровлю, в двух — фасады, в еще двух — инженерные сети. Также специалисты заменили в одном из зданий 10 устаревших лифтов.

В рамках проекта «Жилье и городская среда» до конца 2049 года в Подмосковье планируется модернизировать более 44 тысяч многоквартирных домов.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 16 тысяч домов, из них в 2022 году на территории Московской области капитально отремонтировано 3 849 домов. На сегодня улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский

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Специалисты ремонтируют фасады, кровли, подвалы, фундаменты зданий, меняют внутренние инженерные системы, устаревшие лифты и выполняют другие работы.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

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