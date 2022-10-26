Капитальный ремонт 6 мостов начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 12:23 Капитальный ремонт 6 мостов начался в Подмосковье

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В Подмосковье недавно начался капитальный ремонт еще шести мостов, которые располагаются на региональной сети дорог. Сейчас работы активно проводятся на территории Орехово-Зуева, Серпухова, Серебряных Прудов, Волоколамска, Истры и Наро-Фоминска.

Из-за того, что работы разворачиваются достаточно масштабные, на некоторых участках пришлось на некоторое время ввести ограничения по движению транспорта.

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«Отмечу, что к концу года будут отремонтированы мост через реку Вырку в Орехово-Зуеве, путепроводы через реку Песочную на Волоколамском шоссе в Истре и на улице Пушкина в Серпухове, на остальных объектах работы завершат в следующем году», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Например, на мосту через реку Вырку уже начали разбирать мостовое полотно, пролетное строение, также там начался демонтаж опор. Движение по этому мосту пришлось временно перекрыть, объехать его возможно по улицам и дорогам, например, в деревне Федорово.

В целом на текущий и следующий год в Подмосковье запланирован капитальный ремонт сразу 13 искусственных сооружений, они располагаются на территории 12 округов Московской области.

Напомним, что всего в 2022–2023 году запланирован капитальный ремонт 13 искусственных сооружений в 12 городских округах.