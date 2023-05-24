Подмосковье 24 мая 2023, 12:51 Капитальный ремонт 5 дорог завершится в Балашихе в мае

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Капитальный ремонт дорог стартовал в Балашихе в конце апреля. Работы уже провели на пяти улицах, там осталось только нанести новую разметку. Это сделают в ближайшее время.

«На улицах Звездной, Южной, Лесные Поляны, Первой и Калинина в ближайшее время при благотворных погодных условиях нанесут новую разметку — тем самым завершат капитальный ремонт», — рассказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

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Всего в этом году в Балашихе заменят около 200 тысяч квадратных метров асфальта. Перечень улиц, на которых проведут ремонт, опубликован по ссылке.

Также в округе идет ямочный ремонт, он стартовал 1 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе ведутся масштабные дорожные работы.

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