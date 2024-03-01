Подмосковье 01 марта 2024, 12:50 Капитальный ремонт 42 школ начался в Подмосковье Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Капитальный ремонт 42 школ, гимназий и лицеев начался в Подмосковье. Учреждения откроют свои двери после обновления к 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, школам дадут новый облик, их сделают комфортными и современными, при этом сохранят свою самобытность.

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По проекту в учреждениях обновят фасад и кровли, заменят коммуникации, окна и двери. Новый вид получат полы и стены, в кабинеты поставят новое оборудование и мебель.

Территории школ благоустроят, там появятся спортивные и игровые зоны.

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