Капитальный ремонт 39 домов провели в Чехове

В 2022 году на региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Чехов выделили 974 миллиона рублей.

Всего за год планируется отремонтировать 59 многоквартирных домов, в том числе кровли в пяти домах, фасады в десяти домах, инженерные системы в 44 домах, заменить десять лифтов в четырех домах. На данный момент работы уже проведены в 39 домах.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов.

«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он также отметил, что в 2022 году уже капитально отремонтировано 1810 из запланированных 3757 многоквартирных домов.

В 2021 году на территории Московской области прошли капремонт 2500 домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Изучить адресную программу ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья на сайте.

Капитальный ремонт в Подмосковье проводят также в 328 учебных заведениях. Учесть все нюансы, которые могут помешать реализации ремонта в короткий срок, призвал губернатор Московской области Андрей Воробьев.