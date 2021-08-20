Капитальный ремонт 38 километров автомобильных дорог завершили в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проверил дороги городского округа Балашиха после капитального ремонта. Во время рабочей поездки в округ он посетил Объездное шоссе, где в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» положили новый асфальт на участке длиной более четырех километров.

Брынцалов отметил, что в этом году на ремонт дорог в городском округе Балашиха выделили порядка 600 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов. Это в четыре раза больше, чем обычно. Основной акцент сделают на дорогах, на которые указали жители.

«В городском округе Балашиха беспрецедентное количество дорог будет отремонтировано в этом году. К необходимым стандартами приведут всю городскую сеть центральной Балашихи, микрорайонов Железнодорожный и Никольско-Архангельский», — заявил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что всего в округе отремонтируют 90 объектов — это 61,5 километра автомобильных дорог и чуть более девяти километров пешеходных дорожек, из которых четыре уже отремонтированы. Особое внимание также уделяется ремонту тротуаров.

В губернаторскую программу «Дороги Подмосковья» вместе с Объездным шоссе попали 50 дорог и тротуаров Балашихи. Кроме того, в рамках программы по приведению в порядок подъездных дорог к СНТ отремонтируют 21 участок.

Работы по ремонту также проведут еще на 14 автомобильных и пешеходных дорогах в рамках программы, связанной с разработкой комплексной схемы организации дорожного движения.