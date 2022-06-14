Более 20 домов запланировали отремонтировать в Лыткарине до конца года

В текущем году в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов городского округа Лыткарино выделено 87 миллионов рублей. Запланировано отремонтировать 23 здания, в том числе обновить кровли в семи домах, инженерные системы будут отремонтированы в 12 домах. Пока работы проведены в четырех домах.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года», — отметил министр регионального МинЖКХ Антон Велиховский.

По его словам, с 2014 года в Подмосковье уже успели отремонтировать 15,2 тысячи домов. Благодаря этому удалось улучшить условия проживания более двух миллионов жителей региона.

За прошлый год в Московской области провели капитальный ремонт 2500 домов. В текущем собираются организовать работы в 3757 домах.

За ближайшие три года планируется провести ремонт примерно восьми тысяч домов. Пока договоры, которые уже подписаны, действуют до 30 декабря текущего года.

Каждый желающий может посмотреть план ремонта в Московской области на текущий год. Сделать это можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.