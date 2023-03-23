Подмосковье 23 марта 2023, 14:11 Капитальный ремонт 19 домов пройдет в Солнечногорске в этом году

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Фонд капитального ремонта в этом году обновит 19 многоквартирных домов Солнечногорска. Специалисты отремонтируют фасады и кровли, подвалы и фундаменты, инженерные сети и системы газоснабжения, смонтируют общедомовые узлы учета коммунальных ресурсов и заменят устаревшее лифтовое оборудование на новое.

«Содержанию многоквартирных домов, приведению жилого фонда в нормативное состояние по поручению губернатора Андрея Воробьева уделяем особое внимание. Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в текущем году обновит 19 многоквартирных домов округа, со своей стороны будем вместе с жителями следить за качеством выполняемых работ», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

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Узнать подробнее об адресной программе капремонта можно с помощью интерактивной карты на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

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Также в округе завершат ремонт скатных и мягких кровель на 24 многоквартирных домах по программе прошлого года. Сейчас такие работы ведутся в доме № 5 в микрорайоне Поваровка поселка Поварово. Там специалисты уже обновили стропильную систему, завершили устройство обрешетки, а в ближайшие дни приступят к укладке металлических листов.

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