Капитальный ремонт ждет 1,7 тысячи многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья

В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта. В нее вошли 1709 многоквартирных домов в бывших военных городках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана в Подмосковье до 2049 года. За это время в бывших военных городках региона отремонтируют 1709 зданий. Это почти весь жилищный фонд, который передали в муниципальную собственность поселений.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский заявил, что в ведомстве составили план на 2020–2022 годы. За эти три года планируют обновить 468 многоквартирных домов в бывших военных городках. Для этих целей выделили 6,5 миллиарда рублей.

Всего с 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали уже 691 многоквартирный дом в бывших военных городках. Благодаря этому получилось улучшить жилищные условия более 100 тысяч жителей региона.