Подмосковье 23 марта 2023, 10:30 Капитальный ремонт 10 спортивных объектов начался в Подмосковье

Читать 360tv в

Пять стадионов, четыре спортивных комплекса с бассейнами, а также ФОК с залом капитально отремонтируют в Подмосковье в 2023 году. Работы по всем адресам уже начались.

«По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева принята масштабная программа капитального ремонта объектов спорта. В ближайшие пять лет новую жизнь получат 50 объектов», — напомнил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Реклама

На обновление спортивных объектов будет направлено около 11 миллиардов рублей. Уже сейчас начались работы по 10 адресам, которые внесены в план на 2023 год. Везде ведутся демонтажные работы.

Реклама

На стадионе «Чайка» в Королеве обновят трибуны, легкоатлетический сектор, волейбольную и хоккейную площадки. Стадион «Старт» в Ногинске помимо обновленного футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом получит новый спортивный зал и две спортплощадки. Капремонт стадиона «Гидросталь» в Чехове включит обустройство площадок для баскетбола, пляжного волейбола и хоккея. В балашихинском «Орионе» появится современное поле с подогревом, два обновленных зала и бассейн, а в коломенском «Авангарде» дополнительно отремонтируют две волейбольные площадки.

Также до конца года обновят четыре комплекса с бассейнами — это «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского округа, «Бриз» в Дмитровском округе, «Ока» в Ступине и «Чайка» в городе Пересвет. Ремонт проведут и в спорткомплексе «Юность» в микрорайоне Сходня в Химках.