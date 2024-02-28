Подмосковье 28 февраля 2024, 17:13 Капитальный ремонт 10 колледжей проведут в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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По инициативе партии «Единая Россия» программа капитального ремонта школ была расширена на колледжи. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что дополнительные средства выделены в бюджете на модернизацию и оснащение современными учебно-производственными комплексами техникумов и колледжей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области реализуется обширная программа по капитальному ремонту учебных заведений. В 2024 году планируется провести работы в 10 колледжах, на что предусмотрено более трех миллиардов рублей. На данный момент завершены работы в Подольском колледже имени А. В. Никулина и учебном корпусе Щелковского колледжа.

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В 2024–2025 годах запланирован капитальный ремонт в Автомобильно-дорожном колледже в Бронницах, техникуме С. П. Королева в Пушкино, Мытищинском, Раменском и Электростальском колледжах, а также Наро-Фоминском и Дмитровском техникумах. Также планируется ремонт в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В. И. Бондаренко.

Игорь Брынцалов добавил, что президент неоднократно подчеркивал важность подготовки специалистов рабочих профессий в ключевых отраслях. Для достижения этой цели в Московской области создаются образовательно-производственные кластеры, заключаются соглашения с ведущими предприятиями региона, идет модернизация образовательных учреждений.

В рамках программы «Профессионалитет» в регионе занято уже 75 тысяч студентов, ежегодно выпускается 20 тысяч человек, при этом 85% из них трудоустроены в соответствии со специальностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что по темпам строительства новых школ столичный регион является лидером в России.

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