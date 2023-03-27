Подмосковье 27 марта 2023, 13:44 Капитальная уборка дорог Подмосковья начнется 1 апреля Зампред правительства Подмосковья Кротова: расчистка дорог начнется с 1 апреля РИА «Новости»

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Дорожные службы Московской области начали подготовку к предстоящей генеральной уборке. При разработке планов работ руководители учли прошлогодние жалобы жителей, в число которых вошли подтопления, устранения ям и уборка мусора, которая стала главной проблемой весны 2022 года. Об этом на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Она напомнила, что протяженность сети региональных и муниципальных дорог составляет почти 41,4 тысячи километров. В этом году работы по уборке мусора с трасс начнутся 1 апреля и завершатся 1 мая.

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«В 2023 году более 1300 обращений на уборку мусора. Наибольшее количество поступило из Балашихи, Красногорска, Люберец, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Электростали, Лобни, Зарайска и Фрязина», — перечислила Кротова.

Она добавила, что также с апреля практику мойки проезжей части распространят на самых загруженных трассах и городских дорогах

«Ранее мы это делали точечно, но в этом году более трех тысяч километров. Мы используем шампунь при мойке дорог в городах. Завершение — до 1 мая. 391 единица техники будет задействована в этих работах», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области.

Перепады температур в Московской области привели к образованию на дорогах ям. В ходе проверки выявили 81,6 тысячи нарушений дорожного полотна, из которых устранили 69 тысяч. Поиски остальных ям и их устранение завершат до 1 мая.

«Старое правило — чем больше выявляются и устраняются ямы, тем меньше получают жалобы муниципалитеты», — отметила Кротова.

После повышения температуры воздуха в Подмосковье обнаружили 18 мест подтопления на дорогах. Для уборки воды задействовали 235 помп, 94 силосные машины и 427 единиц другой техники.

Новую разметку на дороги начнут наносить с 20 апреля. В планах на этот год обновить знаки на территории более 20 тысяч километров. В том числе — увеличить до 13 тысяч число пешеходных переходов и до 17 тысяч дублирующих знаков. Эти работы планируют завершить до 1 октября.

Кроме того до 1 мая восстановят ограждения и знаки на дорогах, а также проведут ямочный ремонт на мостах. Там же покрасят ограждения и заменят поврежденные элементы. Также до начала последнего месяца весны все 20 тысяч остановок общественного транспорта Московской области обследуют и проведут необходимый ремонт.

«Для того, чтобы справиться со всеми задачами, необходимо подготовить всю технику до 1 апреля. Это и поливомоечные машины, и автопогрузчики. Сейчас 83% техники готово. Отдельно следим за наличием инструментов и материалов — метел, грабель, лопат, наличие краски, дорожных знаков, ограждений. Все главы доложили о полной готовности к генеральной уборке», — подытожила Кротова.