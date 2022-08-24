Подмосковные школьники передали детям Донбасса канцтовары и игрушки к 1 сентября

Волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» привезли в ДНР необходимые школьникам канцелярские принадлежности и игрушки. Все вещи для ребят собрали их ровесники из Московской области.

Гуманитарный груз доставили в подшефные Московской области районы ДНР. Машину встретили сотрудники учебного заведения и старшеклассники.

«Все, что [мы сегодня] привезли, собирали такие же учащиеся подмосковных школ. Ребята приносили из дома любимые книги, канцтовары, чтобы помочь подготовиться к 1 сентября и чтобы новый учебный год прошел настолько легко, насколько это возможно», — сказал ребятам представитель МИСК Московской области Александр Тарарев.

Исполняющая обязанности директора школы Мария Сирота поблагодарила участников акции «Доброе дело» за оказанную поддержку.

«Многие семьи остались без крова, работы, живут в основном помощью родственников или гуманитарной. Помощь, которую вы нам оказываете, очень кстати», — сказала женщина.

В школе, по ее словам, детей много. На начало учебного года туда ходили всего 93 ребенка, позже многие приехали из Мариуполя. И к концу весны за партами сидели уже 227 учеников. С восстановлением мариупольских школ многие семьи забрали документы детей — пока их 97.

«Как сложится дальше, будет видно. Школа к учебному году готова и, <…> слава богу, не пострадала», — отметила Сирота.

Учитель начальных классов Анна Маринина добавила, что школа принимает детей из близлежащих городов с весны.

«Хочется сказать огромное спасибо, во-первых, организаторам и, конечно, ребятам, родителям, наставникам, учителям. Дети рады. Может, немного скованно себя чувствуют, потому что не очень привыкли, чтобы их так баловали. Но им все очень нравится», — сказала педагог.

«Неожиданно, что нас кто-то помнит»

Дети распаковали переданные вещи, среди которых были наборы для рисования, фломастеры, блокноты, тетради, дневники, мелки, раскраски и книги.

«Неожиданно, что нас кто-то помнит, поддерживает в трудную минуту. Очень приятно, спасибо большое», — поблагодарила волонтеров девятиклассница.

По словам ученицы 11 класса, у жителей небольшого села обычно складывается впечатление, будто бы о них никто не знает и не вспоминает.

«Такая помощь для нас — это что-то», — заключила будущая выпускница.

Гуманитарную акцию «Доброе дело» инициировали школьники Подмосковья. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Волонтеры будут и дальше оказывать помощь народу Донбасса.