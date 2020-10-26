Плановые недельные каникулы начались более чем в 850 школах Подмосковья

Найти подробности о датах каникул можно на сайтах областных учреждений, уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Остальные школы продолжат обучение в очном режиме. Отмечу, что во всех областных школах принимаются самые строгие меры санитарной безопасности Ирина Каклюгина.

Специалисты Министерства образования Подмосковья регулярно приезжают в школы, чтобы проверить соблюдение правил безопасности. По словам Ирины Каклюгиной, контроль мер предосторожности — приоритетная задача в условиях пандемии.

Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.