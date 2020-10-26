26 октября 2020, 11:47
Плановые недельные каникулы начались более чем в 850 школах Подмосковья
На плановые недельные каникулы ушло более 850 школ Подмосковья. Это учреждения, в которых графики учебы составлены по четвертям. Ранее, с 5 октября, такой отдых был у школ с модульной системой занятий.
Найти подробности о датах каникул можно на сайтах областных учреждений, уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Остальные школы продолжат обучение в очном режиме. Отмечу, что во всех областных школах принимаются самые строгие меры санитарной безопасностиИрина Каклюгина.
Специалисты Министерства образования Подмосковья регулярно приезжают в школы, чтобы проверить соблюдение правил безопасности. По словам Ирины Каклюгиной, контроль мер предосторожности — приоритетная задача в условиях пандемии.
Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.