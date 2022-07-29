Каникулы в школах Подмосковья пройдут по единому графику

Каникулы для школьников в Московской области пройдут по единому графику, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. По ее словам, как и ранее, отдыхать ученики будут по триместрам. В предстоящем году на отдых для детей выделено пять недель.

«С прошлого года все школы области перешли на модульную систему обучения. В этом году такая система сохраняется. Таким образом, при пятидневной учебной неделе в школах будет 164 учебных дня и 37 дней — каникулы», — отметила Каклюгина.

Она рассказала, что расписание каникул доступно в каждой школе Подмосковья. В Министерстве образования рассказали, что отдыхать школьники будут в периоды с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноября, с 31 декабря по 8 января, с 20 по 26 февраля, с 3 по 9 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что в сентябре в Московской области ожидается более миллиона школьников.