15 мая 2023, 18:12
Канаву с голубыми лягушками в брачном периоде нашли в лесу Павловского Посада
Между деревнями Улитино и Гора в Павловском Посаде лесничие обнаружили огромную канаву с голубыми остромордыми лягушками. Сейчас у них проходит брачный сезон, который длится с марта по июнь, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Раз в год в это время кожа самцов амфибий приобретает синий оттенок.
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«Происходит это для того, чтобы лягушки могли различать друг друга. Самец, находящийся в поисках партнерши, может легко найти самку, потому что те остаются коричневыми. Для лягушек это тоже важно, чтобы на поиски правильной спутницы жизни не уходило много времени», — уточнили в комитете.
Сезон размножения длится от трех до 28 дней. После этого самцы снова становятся коричневыми. Самки лягушки откладывают одну или две кладки. В каждой из них может быть до трех тысяч икринок.
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Павловский посад
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