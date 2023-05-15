Подмосковье 15 мая 2023, 18:12 Канаву с голубыми лягушками в брачном периоде нашли в лесу Павловского Посада Комитет лесного хозяйства МО

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Между деревнями Улитино и Гора в Павловском Посаде лесничие обнаружили огромную канаву с голубыми остромордыми лягушками. Сейчас у них проходит брачный сезон, который длится с марта по июнь, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Раз в год в это время кожа самцов амфибий приобретает синий оттенок.

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«Происходит это для того, чтобы лягушки могли различать друг друга. Самец, находящийся в поисках партнерши, может легко найти самку, потому что те остаются коричневыми. Для лягушек это тоже важно, чтобы на поиски правильной спутницы жизни не уходило много времени», — уточнили в комитете.

Сезон размножения длится от трех до 28 дней. После этого самцы снова становятся коричневыми. Самки лягушки откладывают одну или две кладки. В каждой из них может быть до трех тысяч икринок.

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