Подмосковье 14 июля 2023, 16:43 Канализационный коллектор восстановят на улице Спартака в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Восстановление канализационного коллектора началось в районе рынка на улице Спартака в Воскресенске. Чтобы решить проблему в короткие сроки, работы ведутся в интенсивном режиме.

Заместитель главы городского округа Воскресенск по вопросам ЖКХ Сергей Гвоздков взял работу на участке под личный контроль. Сегодня рабочие спилили дерево возле места протечки, мешающее работе коммунальщиков.

Кроме того, городские службы занялись откачкой стоков из подвалов домов № 6 и № 4. Затем там проведут санитарную обработку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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