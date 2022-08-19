Канализационный коллектор в Щелкове построят к концу октября

На территории Щелковских межрайонных очистных сооружений завершилось строительство двух новых линий самотечного сбросного коллектора общей протяженностью 291 метр. Сейчас подрядчик проводит работы по монтажу приемной и распределительной камер, также обратно засыпает уложенные трубопроводы. Ожидается, что все работы будут завершены к концу октября текущего года.

«Строительство сбросного коллектора осуществляется в ходе реконструкции всего комплекса Щелковских очистных сооружений. Модернизация указанных очистных является одним из крупных мероприятий, реализуемых подведомственным региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства Государственным унитарным предприятием Московской области «Коммунальные системы Московской области» в рамках национального проекта «Экология», федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Тот коллектор, который сейчас существует на этой территории, был построен еще в 1982 году. Трубы уже достаточно сильно износились, поэтому их решили заглушить. На этом фоне решено создать две новые линии, которые будут отвечать всем современным нормам. Строительные работы стартовали в начале этого года и уже завершились.

«Трасса нового коллектора проложена от реконструируемой приемной камеры, расположенной на площадке второго производственного комплекса механико-биологической очистки, до врезки в существующий оголовок на выпуске в реку Клязьма», — добавил Антон Велиховский.

Вовремя строительства использовались трубы отечественного производства, которые устойчивы к нагрузкам и воздействию. Их срок эксплуатации составляет не менее 50 лет.