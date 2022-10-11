Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск отреставрируют | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск отреставрируют

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В Подмосковье реконструируют участок левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск протяженностью в 14 километров. Все мероприятия направлены на то, чтобы повысилось качество работы всей техники. Этот коллектор обслуживает больше 170 тысяч жителей Егорьевска и Воскресенска. К текущему моменту участок трассы построили уже наполовину.

Этот канализационный коллектор построили еще в 1976 году. Это двухтрубная система, общая протяженность которой составляет более 73 километров. По коллектору проводится прием и транспортировка сточных вод в Егорьевске и Воскресенске, а также во всех прилегающих городах и селах.

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Сеть использовалась уже очень долго, поэтому периодически на ней стали возникать аварии. Например, после ливней прорывались трубы.

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«Неоднократно после сильных дождей (из-за переполненности магистрали дождевыми водами) возникали прорывы в трубе, которые необходимо было экстренно ликвидировать в кратчайшие сроки. Кроме того, аварийное состояние коллектора создавало риски для населения и эксплуатации проходящих в пределах его расположения дорог», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Как рассказал министр, обновить коллектор решили еще в 2020 году, и очень скоро начали строить обновленную трассу. Строительство пройдет в три этапа. Заменят стальные трубы, они станут сделанными из стеклопластика. Он может прослужить гораздо дольше и более удобен в эксплуатации.

Пока идет строительство, участок на некоторое время вывели из работы. Но остальная часть все еще эксплуатируется.

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