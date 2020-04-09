Канализационные стоки из очистных сооружений не будут попадать в пруд в деревне Петрищево

Глава Рузского округа Николай Пархоменко вместе с исполняющим обязанности министра строительного комплекса Московской области Александром Вилькомиром и заместителем министра культуры региона Валентиной Лихановой встретился с жителями деревни Петрищево, где идет строительство военно-исторического музея Зои Космодемьянской.

Встреча была организована в связи с тем, что жители обеспокоены распространяемой в соцсетях информацией, согласно которой стоки из локальных очистных сооружений строящегося музея будут сливать в деревенский пруд.

«Посчитал необходимым встретиться с людьми и разобраться в ситуации. Чтобы обеспечить безопасность участников встречи с учетом ситуации по коронавирусной инфекции, дал команду на асфальте разметить места для жителей с радиусом 2 метра, выдать маски и перчатки. Всем участникам руки обработали спецсредством», — написал в своем официальном инстаграм-аккаунте Николай Пархоменко.

На встрече представитель компании-застройщика пояснил, что в пруд будут уходить излишки собранной с территории дождевой воды. Что же касается хозяйственно-бытовых стоков, или, говоря проще, канализационных, то для них проектом предусмотрен собственный накопитель. Оттуда они будут откачиваться и вывозиться. Так что работа локальных очистных сооружений в деревне не доставит жителям никаких неудобств.

«Хочу напомнить, что в рамках федерального проекта по строительству музея Петрищево получит благоустроенную инфраструктуру: 3 километра линий освещения, отремонтированные дороги, парковки, остановку общественного транспорта, тротуары, современный детский игровой комплекс и так далее. Кстати, в конце прошлого года сюда пришел долгожданный газ», — отметил Николай Пархоменко.

Он также поблагодарил жителей за диалог, подчеркнув, что только так возможно «снять все болевые вопросы».