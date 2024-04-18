Подмосковье 18 апреля 2024, 09:27 Канализационные коллекторы в Можайске очистили от мусора Телеканал «360»

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Работы по очистке канализационных коллекторов проводят в Можайске. Промывка в весеннее время необходима, так как талые воды попадают в колодцы вместе с мусором.

Специалисты очищают канализационные сети с помощью комбинированной машины, насосного оборудования и гидродинамической установки. Сначала содержимое колодца откачивают, а потом промывают под большим напором.

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«Профилактика существует для того, чтобы поддерживать сети в рабочем состоянии и обеспечивать водоотведение стоков до очистных сооружений, чтобы не было аварийных ситуаций и подтопления подвальных помещений домов», — сказал ведущий инженер по объектам Ярослав Мягков.

Рабочие готовы в любой момент выехать по заявке. В эксплуатации Можайского округа 32 канализационно-насосных станции, 22 очистных сооружения и более 113 километров сетей водоотведения. Они позволяют тысячам жителей бесперебойно пользоваться централизованными коммунальными сетями.

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