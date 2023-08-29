Канализационную станцию модернизируют в деревне Голубое под Солнечногорском | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:10 Канализационную станцию модернизируют в деревне Голубое под Солнечногорском пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Канализационно-насосную станцию на улице Родниковая модернизируют в деревне Голубое. Работы начнутся в 2024 году. Там установят аварийный насос, а затем в течение двух лет реализуют большой комплекс мер для повышения надежности работы объекта.

Обновление канализационной станции и другие вопросы развития деревни Голубое обсудил на встрече с жителями глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Важной темой стала подготовка к отопительному сезону. В прошлом году в населенном пункте было две крупные аварии. Чтобы такие ситуации не повторялись, компания «ИКЖКХ» до 15 сентября заменит четыре задвижки в котельных. Для этого на два дня ограничат подачу горячей воды.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Кроме того, глава округа уделил особое внимание решению транспортного вопроса.

«Завершаем обустройство разворотной площадки на Родниковой, оптимизирована работа светофора на Жилинской: въезд в Зеленоград увеличили на семь секунд. Модернизировали два перекрестка на Пятницком шоссе: на пересечении с Георгиевским шоссе и Жилинской. Это позволило повысить пропускную способность и безопасность более 15 тысяч жителей», — сообщил Константин Михальков.

Он также рассказал, что в деревне за счет инвестора построят спортивную площадку и благоустроят территорию вблизи Новоголубовского озера.

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