Канализационно-насосную станцию открыли в Одинцове

Жители деревни Раздоры Одинцовского городского округа могут вздохнуть спокойно и теперь забудут о прежних неприятных запахах. Здесь запустили в работу новую канализационно-насосную станцию. Объект оснащен новой системой очистки воздуха.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что эта станция была необходима в этом районе.

«Крайне необходимый объект для территории. Собирает стоки не только от поселка Раздоры, но и от школы Примакова. Вся прилегающая территория обеспечена центральной канализацией», — отметил Велиховский.

Станция полностью автоматизирована, при строительстве применяли новейшие технологии. На объекте установлено несколько систем защиты, которые будут предупреждать возможные аварийные ситуации.

Объект будет полностью запущен к концу мая.