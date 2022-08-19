Канализацию в деревне Марьино приведут в порядок после жалоб на утечку сточных вод

Коммунальщики начали ремонт канализации в деревне Марьино в Красногорске. Ранее жители пожаловались на утечку сточных вод, которые попадали в реку Синичку. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что утечек специалисты не нашли, но все равно решили привести систему в порядок.

«При осмотре территории утечек не выявлено, однако оснований не доверять информации жителей у нас нет. Администрации округа было объявлено соответствующее предостережение с требованием привести в порядок систему водоотведения», — сказал министр.

«Водоканал» Красногорска сообщил, что утечки происходили из-за слива вяжущего вещества, похоже на строительные отходы. Пока участок очищают, вода идет ему в обход. Систему полностью приведут в порядок до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье. Мера уже дала первые результаты — жители стали меньше жаловаться на навалы мусора.