Централизованная канализация появится к осени у 400 жителей улицы Радищева в Клину

На улице Радищева в Клину началась прокладка канализационных коммуникаций, работы планируют завершить до осени. После этого централизованная канализация появится у 400 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На одной из самых протяженных улиц частного сектора Клина — улице Радищева — начался монтаж канализационных коммуникаций. Более 100 частных домов до этого времени не могли пользоваться коммунальными услугами в полном объеме. Свет, газ и вода у них есть, но канализация, как говорится, по старинке. А ведь от улицы Радищева до исторического центра города каких-то три километра.

Но теперь строительная техника дошла и до этой улицы. Подрядная организация приступила к работам по прокладке важной для жителей магистрали.

С проблемой отсутствия централизованной канализации жители улицы Радищева (а это более 400 человек) обратились в администрацию Клина два года назад. После согласования проекта и получения экспертизы, совет депутатов городского округа включил в бюджет финансирование прокладки коммуникаций и строительство канализационного коллектора.

Источник фото: администрация городского округа Клин

«Мы оглянуться не успели, как траншею начали копать! Посмотрите, сколько бетонных колец лежит», — обратила внимание местная жительница Татьяна Пожилуева.

Теплая зима — удачное время для начала прокладки коммуникаций. Руководитель фирмы-подрядчика пояснил, что легкий минус для земельных работ как нельзя более кстати: небольшой мороз «схватил землю», грунт не осыпается, нет грязи. Единственная сложность — непростой рельеф, но рабочие действуют умело, можно сказать, ювелирно.

Еще одна местная жительница Нина Ломакина заметила, что люди так долго ждали, когда у них появится канализация, что их не пугает возможная грязь. «Мы столько этого ждали! Будем сами подчищать. Хоть на старости лет поживем с нормальной канализацией», — говорит Нина Васильевна.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Решить наболевший вопрос жителей улицы Радищева удалось благодаря их взаимодействию с администрацией городского округа. Глава Клина Алена Сокольская рассказала, что работы по прокладке канализации продлятся до лета. По ее словам, жителей предупредили, что на их улице будет работать техника.

«Жители сумели организоваться, сумели действовать в партнерстве с администрацией, ведь этот проект решался совместно. Жители принимали решения, а администрация выделила средства на сами работы», — пояснила Алена Сокольская.

Протяженность канализационных коммуникаций составит около трех километров, будет смонтировано 120 колодцев. На эти цели из местного бюджета выделено более 30 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на август 2020 года.