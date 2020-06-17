Канал «360» проведет благоустройство мемориала в деревне Строково Волоколамского округа

В Волоколамском округе в честь подвига 11 героев-саперов 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова установлен памятник «Взрыв», он расположен на 114-м километре Волоколамского шоссе. Братская могила 11 саперов-панфиловцев находится в деревне Строково.

В июне 2020 года ГУ по информполитике Московской области официально закрепило за каналом «360» шефство над мемориалом в деревне Строково. Если ранее сотрудники канала могли лишь проводить на объекте субботники, теперь есть полномочия приступить к благоустройству. В ближайшее время планируется заменить ограду, приступить к ремонту облицовочного камня и восстановлению постамента.