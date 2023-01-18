Подмосковье 18 января 2023, 00:37 Кампус и детский технопарк откроют в составе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном к 1 сентября

Читать 360tv в

На базе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном к 1 сентября будет создан новый кластер физико-математического профиля. Он будет работать по модели сочинского образовательного центра «Сириус». Сейчас продолжается строительство детского технопарка и кампуса для проживания учащихся, рассказали в Минстрое Московской области.

Реклама

В кластере смогут учиться дети из разных регионов страны. Его строят по поручению президента России, уточнили в пресс-службе.

«В настоящее время на объекте 250 строителей и семь единиц техники. В здании корпуса для проживания учащихся и детском технопарке ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем (отопление, вентиляция, водоснабжение), устройство фасада. Параллельно ведутся работы по устройству перехода между зданиями», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Детский технопарк рассчитан на 500 постоянных мест и тысячу посетителей. В здании разместятся учебные аудитории, инженерные мастерские и лаборатории, музей техники и научных достижений, театральная студия и прочие помещения.

Корпус для проживания рассчитан на 200 мест. В здании оборудуют удобные комнаты для проживания детей, оснащенные мебелью и оборудованием.

Строительство образовательного кластера ведется в два этапа. В рамках первого этапа был открыт корпус начальной школы на 425 мест, осуществлен запуск котельной. Второй этап планируется завершить к 1 сентября, уточнили в Минстрое Подмосковья.

Ранее о строительстве образовательного кластера в Долгопрудном сообщал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».