Кампус для размещения и подготовки олимпиадников открыли при гимназии Примакова в Подмосковье

Современный кампус для подготовки олимпиадников открыли при гимназии Примакова в Одинцове. Там ребята смогут жить, учиться и даже ходить в бассейн.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что пройти обучение здесь смогут дети, которые готовятся к Всероссийской олимпиаде школьников, и участники образовательных программ центра «Взлет».

Новая площадка позволит качественней подходить к подготовке олимпиадников Ирина Каклюгина.

Кампус возвысился на три этажа. Внутри обустроили комнаты ребят и аудитории для занятий.

Сейчас в кампусе уже разместили школьников из Подмосковья. Это ребята, которые углубленно изучают биологию, искусство и обществознание.

Второй корпус появится весной, и еще больше одаренных школьников смогут учиться по программам центра «Взлет». Уточнить расписание занятий можно на сайте olympmo.ru.