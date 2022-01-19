Кампус для размещения и подготовки олимпиадников открыли при гимназии Примакова в Подмосковье
Современный кампус для подготовки олимпиадников открыли при гимназии Примакова в Одинцове. Там ребята смогут жить, учиться и даже ходить в бассейн.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что пройти обучение здесь смогут дети, которые готовятся к Всероссийской олимпиаде школьников, и участники образовательных программ центра «Взлет».
Новая площадка позволит качественней подходить к подготовке олимпиадников
Кампус возвысился на три этажа. Внутри обустроили комнаты ребят и аудитории для занятий.
Сейчас в кампусе уже разместили школьников из Подмосковья. Это ребята, которые углубленно изучают биологию, искусство и обществознание.
Второй корпус появится весной, и еще больше одаренных школьников смогут учиться по программам центра «Взлет». Уточнить расписание занятий можно на сайте olympmo.ru.