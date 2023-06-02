Подмосковье 02 июня 2023, 20:26 Камеры зафиксировали нарушения содержания территорий в Подмосковье на 5 миллионов рублей штрафов Снимки с камеры БР, нет оплетки на качелях / ГУСТ

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Команда Главного управления содержания территорий выписала штрафы на более чем пять миллионов рублей за ненадлежащее содержание территорий в Московской области. Все нарушения зафиксировали камеры «Безопасный регион».

«Через камеры можно отследить периодичность выполнения работ, время выхода для устранения дефектов, а также зафиксировать сами замечания — качество передачи позволяет это сделать. Так, по упрощенной системе к административной ответственности было привлечено 232 ответственных лица за содержание территорий», — рассказала глава ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Большая часть штрафов касалась неубранных территорий и детских площадок

В мае больше всех нарушений, которые зарегистрировали камеры, было в Истре — 17 нарушений, Серпухове — 14, Балашихе — 13, Коломне — 11 и в Химках — 10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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