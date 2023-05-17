Подмосковье 17 мая 2023, 16:54 Камеры зафиксировали 34 тысячи задымлений в лесах Подмосковья за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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Система оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами помогает следить за безопасностью в Подмосковье. Она оперативно обнаруживает возгорания и координирует службы для быстрой ликвидации.

Как рассказал заместитель председателя правительства области Георгий Филимонов, технические характеристики камер и нейросеть системы показывают высокие результаты. Так, с начала недели система помогли выявить почти 34 тысяч дымточек.

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«При этом надо понимать, что дымточки — это не лесные пожары, а дымы различного происхождения, которые фиксирует система в режиме реального времени», — пояснил он.

Филимонов добавил, что с начала недели в области выявили 42 пожароопасных объекта, угроза перехода огня на лес подтвердили только в трех случаях.

После обнаружения дымточек диспетчерская служба вручную обрабатывает каждый сигнал и по необходимости переводит объект в статус пожароопасного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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