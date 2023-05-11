Подмосковье 11 мая 2023, 13:33 Камеры выявили свыше 52 тысяч непристегнутых водителей в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Камеры фотовидеофиксации выявили более 52 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности в Подмосковье с начала года. В региональном Минтрансе отметили, что большинство нарушений пришлось на апрель — свыше 20 тысяч.

Автоматическая фиксация непристегнутого ремня направлена на снижение аварийности с тяжкими последствиями в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей.

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«В 2022 году было зафиксировано порядка 103 тысяч случаев с непристегнутым ремнем. Наличие или отсутствие ремня у водителя транспортного средства на первом этапе определяет нейросеть по характерным признакам. В работу идут только точные снимки», — заявили в ведомстве.

В случае обнаружения нарушения, собственники транспортных средств получают штрафы в размере тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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